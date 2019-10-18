РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 окт. В подмосковном Подольске сотрудники полиции задержали 42-летнего жителя Волгоградской области по подозрению в хищении бытовой техники в съемной квартире, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 2 отдела полиции УМВД России по городскому округу Подольск поступило заявление от 34-летней местной жительницы о том, что неизвестный в квартире дома на улице Народная совершил хищение бытовой техники на сумму 32 тысячи рублей.

«Сотрудники отдела уголовного розыска УМВД в результате оперативно-разыскных мероприятий задержали 42-летнего жителя Волгоградской области, являющегося квартиросъемщиком квартиры, где произошло хищение. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража», – говорится в сообщении.

Подозреваемый подписал подписку о невыезде и надлежащем поведении, ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.