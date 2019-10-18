РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 окт. Управляющая компания «УК Комфорт» заделала отверстия в шиферной кровле и разобрала захламленный чердак в доме №7 в военном городке Павшино по предписанию Госжилинспекции Московской области, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«В Красногорске управляющая компания «УК Комфорт» исполнила предписание Госжилинспекции Московской области по устранению нарушений жилищного законодательства в доме №7 по улице военный городок Павшино», – говорится в сообщении.

Ранее в ходе внеплановой проверки жилищные инспекторы зафиксировали наличие сквозных отверстий в шиферной кровле, захламление чердака бытовым мусором, неплотный притвор тамбурной двери, а также разрушение вентиляционных каналов и дымоходов, выступающих над поверхностью кровли.

«В протоколе контрольной проверки зафиксирован факт устранения нарушений», – заключается в сообщении.