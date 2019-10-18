РИАМО – 18 окт. Московский коксогазовый завод (АО «Москокс», входит в Группу «Мечел») ввел в эксплуатацию новую насосную станцию для ливневых стоков, теперь все ливневые воды используются в производстве, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

«Насосная станция включает в себя целый комплекс оборудования — установки для сбора воды, насосы, фильтры и электронику. Такая система позволяет собирать все ливнестоки завода, очищать и использовать в производственном процессе. Затраты на строительство объекта составили порядка 15 миллионов рублей», — отмечается в материале.

Начальник отдела охраны окружающей среды АО «Москокс» Татьяна Плотникова добавила, что благодаря новой насосной станции сброс ливневых стоков в водный объект полностью прекращен.

«Кроме того, их использование в технологическом процессе позволило сократить забор чистой речной воды для производственных нужд», — подчеркнула специалист.

Ранее завод прекратил сброс в Мосгорканализацию промышленных стоков. Так что вся вода с предприятия после очистки направляется в производство.