РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 окт. В пятницу в деревне Путилково Красногорска откроют новую детскую площадку, установленную по губернаторской программе, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«Церемония торжественного открытия нового игрового комплекса состоится в пятницу, 18 октября, в 16:00 по адресу: городской округ Красногорск, деревня Путилково, дом №24», – говорится в сообщении.

Еще семь больших «губернаторских» детских площадок будут открыты в ближайшее время.

«Кроме того, в городском округе Красногорск по программе комплексного благоустройства дворовых территорий работы проходят по 32 адресам, 22 из них уже готовы, остальные – на завершающей стадии», – заключается в сообщении.