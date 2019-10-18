РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 окт. Строительство Салтыковского путепровода в подмосковной Балашихе закончено на 95%, в настоящий момент приступили к укладке асфальтобетонного покрытия, основные работы планируют завершить в конце октября текущего года, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Подрядная организация приступила к укладке асфальтобетонного покрытия на проезжей части строящегося путепровода через железнодорожные пути Горьковского направления на 5 километре автодороги Балашиха - Салтыковка (Разинское шоссе). Работы ведутся по основному ходу и на съездах с путепровода.

«В настоящий момент укладка асфальта выполнена на 10%. Строители почти завершили переустройство инженерных коммуникаций, ведутся работы по устройству линии наружного освещения и шумозащитных экранов. В целом, общая готовность путепровода составляет более 95%», - сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Он добавил, что завершить основные работы на объекте планируется в конце октября текущего года.

Строительство путепровода ведется с конца 2016 гда в рамках государственной программы Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса». Финансирование осуществляется из федерального бюджета и дорожного фонда региона. Проектом предусмотрено строительство четырехполосного путепровода длиной 894 метра. Общая протяженность сооружения со съездами и подходами составит 1,1 километр.

Перспективная пропускная способность дороги составит до 30 тысяч автомобилей в сутки. Расчетная скорость движения – 80 км/час.

Путепровод позволит ликвидировать пробки, которые образовываются на ж/д переезде. Новый объект обеспечит устойчивую транспортную связь Балашихи с Щелковским, Носовихинским шоссе и автодорогой М-7 «Волга».