РИАМО - 18 окт. В рамках проекта «Историческая память» в Подмосковье оцифруют и восстановят все захоронения времен Великой Отечественной войны, помощь в этой работе окажут поисковики, волонтеры и школьники, сообщил журналистам в пятницу советник губернатора Московской области в ранге министра Александр Коган.

«Мы сегодня даем старт второму этапу проекта «Историческая память» партии «Единая Россия». Второй этап мы назвали «Помним». У нас уже оцифровано 3057 памятников, но сколько воинских захоронений, пока даже информации нет. На втором этапе мы будем работать с поисковиками, с волонтерами, которые должны будут пройти все кладбища. Мы постараемся восстановить и оцифровать все воинские захоронения», - сказал Коган.

По его словам, исторические архивы по каждому захоронению будут изучать школьники.

«Историческая память» - федеральный партийный проект «Единой России», который реализуется в целях сохранения исторического и культурного наследия страны. Как отметили в ЕР, в России находится более 90 тысяч памятников федерального, регионального и местного значения, каждый второй из них требует срочного ремонта и восстановления. Партия поставила задачу обеспечить проведение реставрации памятников истории и культуры в РФ.