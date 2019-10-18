РИАМО - 18 окт. В выходные на территории 44 округов Подмосковья запланировано к проведению 75 ярмарок, где будет организовано 3274 торговых мест, речь идет о ярмарках сельскохозяйственных, универсальных и тематических, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг региона.

«Фермерские хозяйства, монастырские подворья, сыроделы, производители из Московской области и соседних регионов представят не только привычный ассортимент продуктов питания и товаров повседневного спроса, но и эксклюзивную продукцию ручной работы», - рассказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

В частности, в Химках по адресу: проспект Мира, вблизи СК «Родина», пройдет тематическая ярмарка «Золотая осень», где будет представлена свежая сельскохозяйственная продукция, а также фермерская продукция от производителей Московской, Тульской, Владимирской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Кировской, Рязанской, Пензенской областей. Несколько видов рыбы, колбасные изделия, молочная продукция, домашние сыры, яблоки, виноград, тыквы и не только.

Также будут организованы презентационные стенды с корзинами урожая 2019 года, а для гостей пройдут лекции и консультации: «Посадили, вырастили, законсервировали, замариновали, потушили» и концертная программа. Представленную продукцию все желающие смогут продегустировать.

В Ногинске на тематической ярмарке «Дары осени в Подмосковье» пройдет развлекательная программа для детей и взрослых: конкурсы, викторины, анимация, дегустации. А все желающие смогут приобрести овощи и фрукты, гранаты, соленья, мед из Воронежа и Тамбова, яблоки в корзинах, специи, зелень, выпечку, сыры, а также товары легкой промышленности.

Во Власихе на улице Маршала Жукова, около дома 4а, пройдет тематическая ярмарка «Товары регионов России», где гости смогут приобрести домашние пельмени и вареники, домашнее копченое сало, знаменитую белевскую пастилу, овощи и фрукты, колбасные и молочные изделия, мясную гастрономию, а также плетеные корзины ручной работы, сувениры и не только.

На ярмарке организовано музыкальное сопровождение, выступление гармониста, а специалисты в области солений и маринада расскажут все свои секреты при заготовках солений на зиму.

Дополнительные скидки пенсионерам и многодетным семьям на социально значимые продукты питания будут предоставляться 20 октября на сельскохозяйственной ярмарке в городе Электроугли.

Также гости ярмарки помимо привычного ассортимента товаров смогут приобрести сувениры, подарки и изделия народных промыслов от мастеров-умельцев из города Суздаль, фермерские куриные яйца, хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия ручной работы, домашние сыры, а также товары легкой промышленности и даже садовый инвентарь и саженцы. Помимо торговли подготовлена развлекательная программа.

Подготовиться к зиме и запастись теплыми изделиями из верблюжьей жители и гости Сергиево-Посадского округа смогут на тематической ярмарке «Сделано в Подмосковье», расположенной по адресу: Сергиев Посад, проспект Красной Армии, у дома 169. Кроме того, на ярмарке свою продукцию представят производители Московской области и соседних регионов. При этом ряд товаров будет реализовываться по специальным социальным ценам.

«Полный перечень ярмарок с датами проведения, адресами и часами работы можно найти на официальном сайте министерства потребительского рынка и услуг Московской области», - заключил Посаженников.