РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 окт. Жительница Балашихи пожаловалась на пробки в вечерний час пик на выезде с улицы Октябрьской в микрорайоне Салтыковка до тоннеля в микрорайоне Кучино и попросила поменять режим работы светофора, сообщается на портале «Добродел».

Жительница Балашихи пожаловалась на портале, что по дороге в микрорайон Железнодорожный через улицу Октябрьская в микрорайоне Салтыковка до тоннеля в микрорайоне Кучино по вечерам огромные пробки. Она отметила, что расстояние в 2 километра преодолевается за 1,5 часа и напоминает дорогу в ад. Раменское Региональное управление автомобильных дорог рассмотрело обращение по вопросу изменения режима работы светофора на автодороге Кучино - М-7 «Волга».

«Указанная дорога входит в реестр собственности Московской области и находится в оперативном управлении ГБУ МО «Мосавтодор», специалистами которого проведено комиссионное обследование данного участка. Установлено, что режим работы светофора настроен на оптимальную пропускную способность, изменение режима работы светофора на указанной дороге нецелесообразно», - сказала исполняющая обязанности начальника регионального управления автомобильных дорог №7 «Раменское» Галина Жданова.

Она добавила, что на данном участке автодороги у светофорного объекта находится пост ДПС ОГИБДД «Балашихинское», которые регулируют светофор в ручном режиме. Контроль за соблюдением участниками дорожного движения скоростного режима и режима работы светофорного объекта входит в полномочия ГИБДД.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.