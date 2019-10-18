РИАМО - 18 окт. Педагогические специальности в этом году стали самыми востребованными среди абитуриентов вузов Московской области, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Подмосковья – министра образования региона Ольги Забраловой.

«Увеличился конкурс приема на учителей иностранного языка, русского языка и литературы, истории и обществознания», – отметила Забралова.

По ее словам, в этом году также значительно увеличился конкурс на IT и инженерные специальности.

Забралова подчеркнула, что все областные вузы показывают высокую эффективность по подготовке кадров. Всего в них обучается около 40 тысяч человек. Из 120 направлений почти половина – педагогические.

Кроме того, вузы успешно готовят специалистов технических сфер, власти Подмосковья помогают им устроиться работать на предприятия региона.