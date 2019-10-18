РИАМО - 18 окт. Жителям дома №7 в подмосковном Реутове провели перерасчет платы за электроэнергию на общедомовые нужды, оказалось, что они переплатили почти 2 миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции Московской области.

На ситуацию с управляющей компанией «ЦС-Сервис» обратили внимание после жалобы местного жителя. При проверке выяснилось, что с октября 2016 года компания использовала порядок расчетов, не соответствующий действующему законодательству.

«При распределении между жителями объема коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, управляющая организация должна следить, чтобы он не превышал соответствующий норматив, установленный министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области», - отмечается в материале.

Управляющей компании было выдано предписание о проведении перерасчета, на что давалось три месяца. По итогам общая сумма перерасчета жителям 384 квартир составила 1,93 миллиона рублей. При этом только жильцу, обратившемуся в Госжилинспекцию, вернули более 5 тысяч рублей.