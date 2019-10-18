РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 окт. Завод «ЗиО-Подольск» начал поставку оборудования для энергоблока №2 атомной электростанции (АЭС) «Руппур» в Бангладеше, говорится в сообщении пресс-службы ПАО «ЗиО-Подольск».

«ПАО «ЗиО-Подольск» (входит в машиностроительный дивизион Росатома – АО«Атомэнергомаш») изготовил и отгрузил комплект барботера для энергоблока №2 АЭС «Руппур» в Бангладеше. Барботер – один из важных элементов оборудования для АЭС. Аппарат является составной частью системы компенсации давления реакторной установки. Масса изделия – 15 тонн, длина – около 8 метров, диаметр – 2,5 метра, высота – 4 метра. Срок службы оборудования 40 лет», - говорится в сообщении.

АО «Атомэнергомаш» является комплектным поставщиком всего оборудования реакторного отделения АЭС «Руппур» и значительной части оборудования машинного зала. Предприятия дивизиона изготавливают реакторы, парогенераторы, насосное и теплообменное оборудование. АЭС «Руппур» проектируется и строится по российскому проекту. Станция будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 мегаватт каждый с реакторами типа ВВЭР поколения 3+.

Технический проект разработан специалистами АО ОКБ «Гидропресс», рабочая конструкторская документация – сотрудниками департамента оборудования атомного машиностроения ПАО «ЗиО-Подольск». Они же осуществляют сопровождение изготовления и шеф-монтаж.

Ранее «ЗиО-Подольск» уже изготавливал барботеры реакторных отделений АЭС с ВВЭР для ряда отечественных и зарубежных атомных электростанций. Например, оборудование завода успешно эксплуатируется на Тяньваньской АЭС в Китае, на АЭС «Куданкулам» в Индии, на блоках второй очереди Ростовской и Ленинградской атомных станций.