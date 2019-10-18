РИАМО - 18 окт. Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу осмотрел ход строительства станции «Окская» Некрасовской линии метро, она готова на 80%, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

«Станция готова на 80%. И в целом строительство Некрасовской линии метро вышло на финишную прямую», – заявил Собянин.

Станция расположена у примыкания улиц Окская и Паперника к Рязанскому проспекту. Длина платформы – 164 метра. Через вестибюль можно выйти на обе стороны Рязанского проспекта, к улицам Окская, Паперника, 3-я Институтская, к жилой и общественной застройке, остановкам НГПТ.

На станции будет работать пять эскалаторов и три лифта для маломобильных пассажиров.

В дизайне станции прослеживается тема реки, а именно Оки. В синий цвет выкрасят кассовый зал, платформу, вестибюль. Потолок украсят ярко-синие алюминиевые панели и светодиодные круглые лампы диаметром около 5 метров. Мерцающие окружности на синем фоне потолка будут создавать иллюзию течения реки с кругами на воде.

Территорию возле станции благоустроят, здесь появятся тротуары с гранитным мощением, газоны и цветники, новые деревья и кустарники. Благоустройство планируют завершить в декабре.

Некрасовскую линию метро начали строить в 2012 году. Первый участок с четырьмя станциями открыли в июне 2019. Полноценное открытие линии пройдет через несколько месяцев.