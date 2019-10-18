РИАМО - 18 окт. Ежегодно с 2020 по 2022 год на реализацию проекта «Московское долголетие» планируется выделять по пять миллиардов рублей, сообщила министр правительства Москвы, руководитель департамента финансов столицы Елена Зяббарова.

«В бюджете на предстоящую трехлетку предусмотрено финансирование проекта «Московское долголетие». Это популярный проект по вовлечению граждан старшего возраста в различные активности - от занятий физической культурой до получения дополнительного образования. Ежегодно на реализацию этого проекта предусмотрено по 5 миллиардов рублей бюджетных средств», - сказала Зяббарова на совместном заседание всех комиссий Мосгордумы по обсуждению проекта бюджета столицы на 2020-2022 годы.

Проект «Московское долголетие» запустили в 2018 году. Чаще всего его участниками становятся москвичи в возрасте 60-70 лет. Более 8,3 тысячи человек (7,2% участников) перешагнули 80-летний рубеж.