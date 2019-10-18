РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 окт. На управляющую компанию «Жилищный трест и К» в подмосковном Красногорске наложили административный штраф за давно некрашеные стены в подъезде и негерметичные межпанельные швы, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции Московской области.

Разрушение штукатурно-окрасочного слоя стен в подъезде, а также разгерметизация наружных межпанельных стыков зафиксированы в результате проверки обращений жителей дома №23 по улице Ленина.

«Управляющая компания «Жилищный трест и К» получила предписание на устранение выявленных нарушений, а также административный штраф по статье 9.16 КоАП Российской Федерации (нарушение законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности – ред.)», – говорится в сообщении.

В протоколе контрольной проверки зафиксирован факт устранения нарушений.