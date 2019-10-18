РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 18 окт. В подмосковном Домодедове начисления за услуги управляющих компаний будет производить МособлЕИРЦ, сообщается на официальном сайте администрации городского округа Домодедово.

«Управляющие компании Домодедова находятся в стадии расторжения договоров с расчетным центром и заключения договоров с МособлЕИРЦ. На основании заключенных договоров и по поручению управляющих компаний МособлЕИРЦ будет производить начисления, формировать и выпускать квитанции, вести очное и дистанционное обслуживание абонентов», - говорится в сообщении.

После заключения управляющими компаниями договоров и перевода базы данных в единую систему центра жители смогут оплачивать коммунальные услуги и передавать показания дистанционно. Сделать это можно в «Личном кабинете клиента» на сайте или в мобильном приложении МособлЕИРЦ, через контактный центр, в клиентских офисах. Также квитанции можно будет оплатить через банковские терминалы.

«Московский областной единый информационно-аналитический центр был создан в Подмосковье в 2013 году, и в муниципалитетах региона начался процесс передачи обслуживания лицевых счетов жителей этой структуре. По информации сайта правительства Московской области, на обслуживании областного расчетного центра находится более 2,8 миллионов лицевых счетов, что превышает 90% от общего количества лицевых счетов плательщиков за коммунальные услуги в регионе. МособлЕИРЦ внедряется на территории области для повышения платежной дисциплины за услуги ЖКХ, прозрачности начислений», - добавляется в сообщении.

Дополнительную информацию можно получить в офисе МособлЕИРЦ по адресу: Домодедово, Каширское шоссе, дом 7. Офис работает с 8:30 до 19:00 без перерывов на обед, телефон: 8(495)374-51-91, добавочные номера - 828, 829, 827.