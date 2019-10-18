РИАМО - 18 окт. Более 90 тысяч человек посетили «Онлайн-парки» Tele2 в Подмосковье за два месяца их работы, площадки работали в семи городах региона, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«В этом году свыше 90 тысяч абонентов посетили интерактивные развлекательные площадки и скачали на 42% больше трафика, чем в рекордном по объемам потребления прошлом году», — говорится в сообщении.

«Онлайн-парки» работали с 16 июля по 15 сентября в Подольске, Одинцове, Коломне, Серпухове, Красногорске, Химках и Королеве. Площадки, открывшиеся в наиболее популярных городских местах, стали для жителей Подмосковья одновременно коворкингом, лекторием, кинотеатром, а также лаунж-зоной. В расписании «Онлайн-парков» можно было найти лекции, мастер-классы и киносеансы.

Жители Подмосковья также могли дистанционно присоединиться к мероприятиям на московской площадке. Онлайн-трансляция лекций стала возможной благодаря скоростному мобильному 4G-интернету Tele2. В целом в городах Подмосковья и в Москве прошло более 55 мастер-классов и 123 видеолекции, 11 из которых транслировались из «Онлайн-парка» столицы.

Особенно популярны были вечерние киносеансы – общее количество зрителей составило 95 тысяч человек, а суммарное время показов фильмов превысило 70 суток. Наиболее востребованными оказались картины для всей семьи.

«Tele2, играя по «другим правилам», уделяет внимание не только качеству связи на территории Московской области, но и предоставляет жителям возможность активно и с пользой провести свое свободное время», — прокомментировал коммерческий директор макрорегиона «Москва» Tele2 Антон Кондратов.