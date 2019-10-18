РИАМО - 18 окт. В течение трех лет на культурную отрасль Москвы выделят свыше 230 миллиардов рублей, с каждым годом бюджет городского департамента культуры получает все больше средств на реализацию различных программ, сообщил руководитель департамента культуры столицы Александр Кибовский на совместном заседание всех комиссий Мосгордумы по обсуждению проекта бюджета города на 2020-2022 годы.

«В следующем году бюджет на культуру составит 75,7 миллиарда рублей. В 2021-м будет 77 миллиардов, в 20220-м году – 79 миллиардов. Сказать, что это колоссальный бюджет – это ничего не сказать. Эти цифры имеем не просто так. Больше половины бюджета – это зарплата работников культуры. У нас свыше 33 тысяч работающих специалистов», – сказал Кибовский.

Он добавил, что бюджет на культуру в столице растет год от года. В 2015 году бюджет на эту отрасль составлял 48 миллиардов рублей, а в 2019 году выделялось уже 70 миллиардов рублей.

«Естественно, что рост этого бюджета достигается за реализации важных городских программ. Это и «Искусство детям» – беспрецедентная программа, и московские библиоцентры, и «Музеи детям», и год театра. Плюс мы являемся одним из ведущих участников нацпроекта культуры. И здесь нам надо свою планку высоко держать», – добавил Кибовский.

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