РИАМО - 18 окт. Портал «Наш город» за восемь лет работы помог решить проблемы почти 4 миллионам москвичей, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«За восемь лет работы портал помог решить более 3,7 миллиона проблем, с которыми обратились жители Москвы. Онлайн-портал дает возможность каждому жителю города контролировать качество содержания дворов, домов, дорог и других элементов городской инфраструктуры», – говорится в сообщении.

Чтобы сообщить о проблеме, необходимо лишь сфотографировать участок, кратко описать ситуацию и отправить обращение. В течение восьми дней проблему решат, если же потребуется больше времени, то обозначат сроки.

После того как обращение приходит на портал, его обрабатывают специалисты: ежедневно в редакции сайта рассматривают сообщения москвичей около 30 модераторов. Для удобства пользователей на портале есть единый классификатор проблемных тем, которые разделены на десять категорий.

«Портал гарантирует решение любой проблемы, входящей в классификатор, в течение восьми рабочих дней. В редких случаях, при невозможности решить проблему в указанный срок, пользователю, оставившему обращение, дается ответ, в котором указаны конкретные сроки устранения проблемы и причины увеличения сроков», – дополнил руководитель ГКУ «Новые технологии управления» Александр Пищелко.

«Наш город» работает уже восемь лет. Проект стартовал в 2011 году с трех отдельных порталов: «Наш город. Программа развития Москвы», «Дороги Москвы» и «Дома Москвы». Их объединили в 2013-м. Тогда и появился единый классификатор проблемных тем.