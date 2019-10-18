РИАМО – 18 окт. Полицейские задержали в городском округе Егорьевск семерых подозреваемых в совершении серии краж из частных домов, все они являются жителями Электростали, сообщается на сайте МВД России.

«Установлено, что злоумышленники незаконно проникали через окна в домовладения, расположенные на территории Московской области, откуда похищали электроинструменты, ювелирные украшения, верхнюю одежду и личные вещи граждан. Общая сумма причиненного ущерба составила свыше 1,6 миллиона рублей», – говорится в сообщении.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 158 УК РФ.

В результате оперативно-разыскных мероприятий подозреваемые задержаны.

«Ими оказались семеро жителей города Электростали, пятеро из которых ранее были судимы. Судом четверым из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальные находятся под домашним арестом», – уточняется на сайте.

При обысках у задержанных обнаружена и изъята часть похищенного имущества и другие предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.

Имеются основания полагать, что подозреваемые могут быть причастны к совершению восьми аналогичных преступлений на территории различных городов Московской области.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности», – дополнила официальный представитель МВД России Ирина Волк.