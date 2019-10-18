РИАМО - 18 окт. Расходы на социальную сферу в бюджете Москвы составляют более 50%, в следующем году их планируют увеличить на 23,5%, социальную поддержку получают около 4,5 миллионов москвичей, сообщила министр правительства Москвы, руководитель департамента финансов города Москвы Елена Зяббарова.

«Социальная сфера - безусловный бюджетный приоритет. Расходы социальный направленности в структуре расходной части бюджета Москвы составляет более 50%. На 2020 год они запланированы с ростом на 23,5% при общем росте расходной части на 15%», - сказала Зяббарова на совместном заседание всех комиссий Мосгордумы по обсуждению проекта бюджета столицы на 2020-2022 годы.

Она добавила, что на 2020 год запланировано существенное увеличение финансирования таких социальных программ как столичное образование (прирост финансирования составит 25,8%), социальная поддержка москвичей (прирост - 18,4%), столичное здравоохранение (прирост - 3,4%).

«Самой большой по объему финансового обеспечения из программ социального блока является программа социальной поддержки жителей города. В предстоящие три года на ее реализацию планируется направить 1,628 триллиона рублей. Из них в 2020 году 537,8 миллиарда рублей», - добавила Зяббарова.

Также в 2020 году на выплаты в виде пособий, доплат, компенсаций запланировано 252,5 миллиарда рублей. Всего на денежные выплаты жителям с учетом расходов других государственных программ предусмотрено 265,3 миллиарда рублей.

«Всего на меры социальной поддержки в бюджете на 2020 год предусмотрено в объеме почти 500 миллиардов рублей. Мерами социальной поддержки у нас охвачены 4,5 миллиона горожан», - заключила Зяббарова.