РИАМО - 18 окт. На финансирование льгот по оплате общественного транспорта в Москве ежегодно до 2022 года будут выделять по 125 миллиардов рублей, сообщила министр правительства Москвы, руководитель департамента финансов города Москвы Елена Зяббарова.

«Предусматриваются средства на финансирование льгот по оплате проезда на всех видах общественного транспорта, включая железнодорожное сообщение. Ежегодно на эти цели предусмотрено более 125 миллиардов рублей», - сказала Зяббарова на совместном заседание всех комиссий Мосгордумы по обсуждению проекта бюджета столицы на 2020-2022 годы.

Она добавила, что льготы будут действовать и при использовании Московских центральных диаметров. Кроме того, у пассажиров появится возможность бесплатной пересадки между станциями МЦД, МЦК и Московского метрополитена.

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