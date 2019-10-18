РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 окт. В пятницу в подмосковном Подольске перекрыли парковку на Вокзальной площади, ее откроют утром 21 октября, сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«С 00:00 18 октября до 9:00 21 октября ограничен въезд на парковку легкового автотранспорта в связи с ремонтом асфальтового покрытия в рамках благоустройства территорий, прилегающих к МЦД2», - говорится в сообщении.

Жителям приносят извинения за доставленные неудобства и предлагают воспользоваться общественным транспортом или использовать прилегающие к станции Подольск парковки на улице Курской и Ульяновых.