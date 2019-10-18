РИАМО – 18 окт. Центральный банк России привык регулировать ключевую ставку умеренными темпами, тем не менее, в ситуации, когда уровень инфляции ниже целевых показателей регулятор допускает ее более решительное снижение, сообщает ТАСС.

В пятницу было обнародовано интервью главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной американскому телеканалу CNBC.

«Нынешний уровень инфляции немного ниже нашего целевого показателя, он составляет около 3,8%, мы видим, что проинфляционные факторы конца 2018-начала 2019 исчезли. Но есть больше и больше свидетельств, что эта инфляция вызвана не только временными факторами, но и более постоянными факторами, основанными на спросе. Поэтому мы видим, что наша ключевая ставка может быть не только понижена, но мы можем действовать более решительно, я бы так сказала. Обычно ЦБ предпочитает регулировать ключевую ставку умеренными темпам, однако если мы видим, что названные факторы и поступающая информация могут изменить серьезно наш прогноз, мы можем регулировать нашу монетарную политику более решительно», – заявила она.

Помимо этого, Набиуллина напомнила, что с начала июня регулятор вел постепенное снижение ключевой ставки.

«Общее снижение составило уже 75 базисных пунктов. Мы видим пространство, чтобы дальше смягчать монетарную политику», – пояснила глава Центробанка.

В сентябре этого года Банк России принял решение третий раз за год снизить ключевую ставку - на 25 процентных пунктов, до 7%.

«Последний раз ключевая ставка находилась на уровне 7% пять лет назад. В 2014 году на фоне ослабления рубля, роста темпов инфляции, введения санкций против российских компаний, а также других факторов Банк России повышал ключевую ставку шесть раз: 3 марта – до 7% годовых, 25 апреля – до 7,5%, 25 июля – до 8%, 5 ноября – до 9,5%, 12 и 16 декабря – до 10,5% и 17% годовых соответственно», – резюмируется в сообщении.