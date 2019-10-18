РИАМО - 18 окт. Ежегодно до 2022 года на меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг из бюджета Москвы будут выделять 25 миллиардов рублей, сообщила министр правительства Москвы, руководитель департамента финансов столицы Елена Зяббарова.

«Запланированы в полном объеме меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. На эти цели предусмотрено по 25 миллиардов ежегодно. А также субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг семьям с низким уровнем дохода по 22 миллиарда рублей ежегодно», - сказала Зяббарова на совместном заседание всех комиссий Мосгордумы по обсуждению проекта бюджета столицы на 2020-2022 годы.

Она добавила, что порог предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в Москве в два раза ниже установленного федерального стандарта.

«В Москве, если расходы у жителей превышают 10% семейного дохода, то семья может получить жилищную субсидию. А по Российской Федерации стандарт установлен на уровне 22%», - добавила Зяббарова.