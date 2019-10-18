РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 окт. Начальник инспекции Федеральной налоговой службы (ИФНС) России по Балашихе Олег Сонин 25 октября в ходе прямой линии ответит на вопросы о налоге на профессиональный доход для самозанятых, сообщила «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-центра ведомства.

«В ИФНС России по городу Балашихе Московской области 25 октября с 11:00 до 13:00 будет работать прямая линия. Начальник инспекции Олег Сонин ответит на вопросы по новому налоговому режиму «Налог на профессиональный доход» для самозанятых, введенному на территории региона с 1 января 2019 года, а также по имущественному налогу физических лиц», – сказала сотрудница.

Она добавила, что по состоянию на октябрь текущего года в Подмосковье зарегистрировалось более 44 тысяч граждан, применяющих этот налоговый режим.

Телефон прямой линии в ИФНС России по Балашихе: 8(495)521-73-49. Задать свои вопросы по налогам можно будет, позвонив также заместителю начальника инспекции Илье Аристову по телефону: 8(495)529-13-69 .

В этот же период налогоплательщики могут позвонить в Управление ФНС России по Московской области по телефону: 8(495)536-13-34 и задать вопросы заместителям руководителя управления Николаю Баценкову, Александру Комзову и Леониду Загайнову. В остальное время задать вопросы специалистам налоговой службы можно по телефону горячей линии: 8(800)222-22-22.

Подробности о новом льготном налоговом режиме можно также узнать на сайте ФНС России.

«Налог на профессиональный доход» – пилотный проект, который проходит на территории четырех субъектов: в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан.

Воспользоваться новым спецрежимом смогут граждане, в том числе и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги и продающие товары собственного производства, если их доход не превысит 2,4 миллиона рублей в год, также если они не имеют работников. Налоговая ставка составляет 4% или 6% в зависимости от того, кто потребитель – физическое или юридическое лицо. В эту сумму включены отчисления в Фонд обязательного медицинского страхования.