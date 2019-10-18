РИАМО - 18 окт. Полицейские Сергиево-Посадского округа задержали ранее судимого мужчину 1990 года рождения по подозрению в убийстве, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Ранее в квартире дома по Пионерской улице в городе Пересвет Сергиево-Посадского округа был обнаружен труп с мужчины 1985 года рождения, который ранее был судим по статьям 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей» и 161 УК РФ «Грабеж». На теле были зафиксированы множественные гематомы и ссадины.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлен и доставлен в следственный отдел по Сергиеву Посаду ГСУ СК России по Московской области мужчина 1990 года рождения», - рассказал собеседник агентства.

Предварительно, преступление совершено на почве внезапно возникших неприязненных отношений, в ссоре.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». Ранее он уже был судим по статьям 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», 158 УК РФ «Кража» и 161 УК РФ «Грабеж».