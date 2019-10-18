РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 окт. В подмосковном Подольске эвакуировали учащихся из колледжа имени Никулина из-за сообщения о заложенной бомбе, усилены меры безопасности, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник учреждения.

«В Подольском колледже имени Никулина 17 октября в структурном подразделении №2 на улице Генерал-губернатора Закревского, 3 был тревожный вызов о том, что в одном из классов возможно заложили бомбу. Учащихся эвакуировали. Сегодня (18 октября - ред.) в здании усилили проверку при входе в колледж», - сказал сотрудник.

По словам учащихся, также в заведении нашли надписи с угрозой взрыва.