РИАМО - 18 окт. В поездах «Иволга», которые будут курсировать на Московских центральных диаметрах, будет поддерживаться комфортная температура 18-24 градуса, также они оборудованы системой обеззараживания воздуха, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«В поездах «Иволга» будет поддерживаться комфортная температура воздуха, согласно нормативам, в зимнее время года и в переходный период – около 20 градусов, в летнее время средняя температура в поезде составит около 22 градусов. Зимой защиту от холодного воздуха обеспечивают специальные «тепловые завесы», которыми оборудованы двери «Иволги», – отмечается в сообщении.

Постоянную циркуляцию воздуха и оптимальную температуру в зависимости от погоды обеспечит система климат-контроля.

Интерьер поездов выполнен из экологичных материалов. В салоне есть многоуровневые поручни, удобные сидения. «Иволги» проектируют и собирают в России на Тверском вагоностроительном заводе. Высококачественный городской транспорт оборудован Wi-Fi, USB-зарядками и велокреплениями.

Поезда МЦД будут курсировать по графику метро с интервалами 5-6 минут в час пик.

Запуск первых двух маршрутов МЦД запланирован на конец 2019 года.