РИАМО – 18 окт. Четверых заключенных столичного следственного изолятора «Матросская тишина» (СИЗО-1) доставили в медучреждение с признаками сильного опьянения, передает «Интерфакс».

«Накануне, 17 октября, во время проверки в СИЗО-1 были обнаружены четверо пьяных арестантов. Медики решили отправить их в больницу для более качественного обследования и оказания медицинской помощи», – сказал представитель московского управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Сергей Цыганков.

Он разъяснил, что сейчас жизни подследственных ничего не угрожает.

«По данному факту назначена проверка», – подчеркнул Цыганков.

Аналогичное происшествие фиксировали этом же СИЗО в апреле нынешнего года.

«Тогда двое арестантов скончались в камерах «Матросской тишины» в результате передозировки наркотиков, еще двое были госпитализированы в реанимацию одной из городских больниц. Было возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ о злоупотреблении полномочиями, халатности и незаконном обороте наркотиков», – резюмируется в материале.

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