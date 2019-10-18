РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 окт. Ремонтные работы по созданию игровой комнаты начались в детском отделении Люберецкой районной больницы №1, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

Новый региональный партийный проект по созданию детских игровых комнат будет реализован в медицинских учреждениях Московской области. В городском округе Люберцы «Добрая комната» появится в Детском поликлиническом отделении Люберецкой районной больницы №1 по адресу: поселок Малаховка, Быковское шоссе, дом 40.

«Приоритет в выборе учреждения отдается детским соматическим отделениям. Инфекционные отделения не рассматриваются по причине невозможности контактирования пациентов. Поликлиника может быть рассмотрена для создания игровой комнаты при условии наличия аналогичной комнаты в соматике. Особое внимание на выбранном объекте уделяется травмобезопасному напольному покрытию, стенам и потолку. В игровой комнате ЛРБ №1 работы начались с грунтовки стен с последующей росписью», - сказал руководитель фракции «Единая Россия» городского округа Люберцы Александр Шлапак.

После выполнения ремонтных работ в «Доброй комнате» появятся необходимые элементы мебели для хранения книг и игрушек, детский стол и стулья, тематический игровой набор.

"Основная задача - сохранить пространство для игры. Игровая будет наполнена контурными игрушками, книгами, раскрасками, а также набором мягких модулей и развивающих игр. Акцент в выборе детских игрушек делаем на безопасность, полное отсутствие малых компонентов, на развивающую функцию игры и ее качество», - добавил Шлапак.