РИАМО - 18 окт. На западе Москвы осенью высадят свыше 700 деревьев и более 44,5 тысячи кустарников, среди них будут яблони, груши, туи, ели, липы, клены, рябины, лиственницы, березы, орех, ивы и дубы, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Кроме того, на улицах и во дворах появятся арония, барбарис, боярышник, виноград, вишня, гортензия, жимолость, чубушник, розы, спиреи и другие растения.

«Рекордсменом по озеленению станет район Дорогомилово. Очаково-Матвеевское немного отстает от него по количеству деревьев, а Фили-Давыдково – по числу кустарников. 233 дерева и 5016 кустарников посадят на территориях образовательных и медицинских учреждений округа. 157 деревьев и 11291 кустарник украсят территории дворов, а еще 28275 кустарников станут живой изгородью и будут расти вдоль дорог и улиц», – говорится в сообщении.

Также 322 дерева и 20 кустарников высадят в рамках подпрограммы «Лунка в лунку».

До конца октября по программе «Миллион деревьев» в Москве собираются высадить более 6,4 тысячи деревьев и свыше 546 тысяч кустарников.

Программа «Миллион деревьев» существует уже шесть лет. Осенью 2013 года во дворах посадили более трех тысяч деревьев и 25 тысяч кустарников. На сегодняшний день кустарников высадили уже более 2,5 миллиона, а деревьев – свыше 100 тысяч. Только весной этого года в городе появилось более семи тысяч деревьев и 235 тысяч кустарников.

Кроме того, с 2015 года действует подпрограмма «Лунка в лунку», в рамках которой новые растения высаживают на месте погибших или находящихся в плохом состоянии.