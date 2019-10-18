РИАМО - 18 окт. Жители Московской области прислали более 7,1 тысячи заявок на конкурс управленцев «Лидеры России», это 6,2% от общего количества заявок, говорится в сообщении пресс-службы организаторов.

Московская области занимает третье место среди регионов по количеству заявок. Больше участников на данный момент от Москвы — 22,7 тысячи (19,8% от общего числа), и от Санкт-Петербурга — почти 9,5 тысяч (8,3%).

Также среди лидеров Свердловская область, Краснодарский край, Татарстан, Самарская, Нижегородская, Ростовская области.

Всего на конкурс пришло уже более 100 тысяч заявок.

«Лидеры России» — это конкурс руководителей нового поколения. Подать заявку могут управленцы не старше 55 лет до 27 октября. Нужно иметь опыт руководства: для участников до 35 лет — два года управленческого опыта, для участников старше 35 лет — не менее пяти лет. У участников будет возможность побороться за грант в размере 1 миллиона рублей.