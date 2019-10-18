РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 окт. В поселке Октябрьский Люберец в пятницу стартовали соревнования пожарных и спасателей на Кубок памяти погибшего при исполнении Петра Станкевича, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Соревнования проходят в заброшенном здании по адресу: улица Старый Двор, дом №4. Они продлятся три дня - 20 октября пройдут финальные отбор команд и награждение.

«Соревнования проходят уже несколько лет. В этом году (в 2019 году - ред.) участвуют 52 команды, из них три команды из Люберецкой пожарно-спасательной части №232. Вообще здесь команды из 13 регионов России, а также из Белоруссии и Украины», - сказал замначальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Игорь Сорокин.

По его словам, по итогам выберут три лучшие команды. Распределение мест пройдет по сумме баллов, которую наберет каждая команда.

Соревнования проходят в четыре этапа. Это полоса препятствий, спасение «пострадавших» спасателей при взрыве газобаллонного оборудования, спасение с высоты, ориентирование в условиях нулевой видимости.

Петр Станкевич – спасатель ПСО №4 города Москвы – трагически погиб при исполнении служебного долга в феврале 2017 года.