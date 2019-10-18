РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 окт. Региональный фестиваль-конкурс частушек «Заревские гостебы» пройдет в подмосковной Балашихе 10 ноября в культурно-досуговом центре «Заря», сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«Региональный фестиваль-конкурс частушек «Заревские гостебы» пройдет в культурно-досуговом центре «Заря» 10 ноября, начало в 12:00. В фестивале примут участие вокально-хоровые коллективы, участники которых достигли пенсионного возраста. Фестиваль будет проходить в три круга: песенно-танцевальный номер, частушки разных наигрышей, частушки по заданным жюри темам и авторская», – говорится в сообщении.

Подать заявки на участие можно до 5 ноября в ДК «Заря» по адресу: Балашиха, микрорайон Заря, улица Ленина, дом №6 или по электронной почте: kdc@kdc-zarya.ru

В заявке необходимо указать название коллектива, ФИО, количество участников, наименование учреждения, название исполняемого произведения (для 1 круга), музыкальное сопровождение и контактный телефон.

Узнать дополнительную информацию можно по телефону: 8(498)665-35-71.