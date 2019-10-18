РИАМО – 18 окт. В столичных аэропортах Домодедово, Шереметьево и Внуково в пятницу задержали и отменили 26 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Больше всего рейсов задержали в Домодедове – 13. Также здесь отменили пять рейсов. Во Внукове задержали один рейс, отмененных нет. в Шереметьеве задержаны семь рейсов.

В подмосковном аэропорту Жуковский прилеты и вылеты осуществляются по расписанию.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах этого должна доводиться до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Данные предоставляются в визуальной или акустической форме. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 или более минут.