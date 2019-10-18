РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 окт. Около 52 миллионов рублей из муниципального и регионального бюджетов потратили на отдых и оздоровление детей и подростков в Красногорске в нынешнем году, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«Всего в 2019 году из средств областного и муниципального бюджетов было израсходовано более 51 миллиона 860 тысяч рублей», - сообщил заместитель главы администрации по социальной сфере Игорь Тельбухов.

Он отметил, что на приобретение путевок, полную или частичную компенсацию стоимости путевок потратили более 4 миллионов рублей из муниципального бюджета. Приобретение путевок для победителей, призеров и участников региональных, муниципальных конкурсов и олимпиад обошлось местному бюджету более чем в 10 миллионов рублей, еще 10,2 миллиона рублей потратили на организацию работы трудовых бригад.

За 7 миллионов рублей из средств областного бюджета приобрели 144 путевки в санаторий «Дружба» в Крыму для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

«Организация отдыха детей, членов военно-патриотических клубов и юнармейских отрядов в детском палаточном лагере «Лагерь настоящих героев» на территории военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил РФ «Патриот» – 2,2 миллиона рублей из областного бюджета. Приобрели 60 путевок, из них 43 путевки для мальчиков и 17 – для девочек», - добавил Тельбухов.

Он также сообщил, что в округе в летний период было организовано 24 лагеря дневного пребывания на базе общеобразовательных учреждений. В них отдохнули 2 840 детей.