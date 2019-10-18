РИАМО - 18 окт. В деревне Турово городского округа Серпухов на обочине дороги было обнаружено тело 53-летнего мужчины с огнестрельным ранением, которое он, предварительно, получил во время охоты, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

«По данному факту следственным отделом по городском округу Серпухов ГСУ СК России по Московской области по результатам проведенной доследственной проверки возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», - говорится в сообщении.

По данным следствия, погибший получил огнестрельное ранение плеча из ружья во время охоты. Он скончался в результате обильной кровопотери.

На данный момент следователями проводится дополнительный осмотр места происшествия. Следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также лицо, производившее выстрел.