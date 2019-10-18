РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 окт. Подольский хоккейный клуб «Витязь» одержал победу над челябинским «Трактором» в домашнем матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со счетом 3:1, сообщается на сайте подольского клуба.

Матч между хоккейными клубами «Витязь» и «Трактор» из Челябинска проходил в Ледовом дворце «Витязь» Подольска 17 октября в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

«Есть 14-я победа дружины Кравеца над челябинцами со счетом 3:1! Борющийся за восьмерку на Востоке «Трактор» во второй раз в сезоне бит подмосковными «витязями», – говорится в сообщении.

Матч в этот день посмотрели свыше 3,4 тысячи зрителей. Главными судьями были Антон Лаврентьев и Максим Сидоренко.