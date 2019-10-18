РИАМО – 18 окт. На трек «Наука» конкурса управленцев «Лидеры России» пришло уже более 10 тысяч заявок, принять участие могут представители научной и образовательной сферы, а также смежных областей, сообщает «Ридус».

«Научно-образовательный комплекс сегодня находится в состоянии развития. Мы должны обеспечить научно-технологический прорыв, который является целью национальных проектов «Наука» и «Образование», целого ряда программ. Если говорить об общих цифрах, то порядка 35 тысяч новых исследователей придут в российскую науку в ближайшие пять лет», — рассказал министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков.

Он добавил, что новая специализация конкурса как раз нужна для поиска талантливых управленцев в сфере науки.

Принять участие могут граждане РФ возрастом до 50 лет, имеющие опыт работы в сфере исследований и разработок, а также хотя бы одну научную или научно-публицистическую публикацию.

Заявки принимают до 27 октября. Из тысяч претендентов выберут 30 лучших. Финалисты получат сертификаты на прохождение образовательных программ в МГТУ имени Н. Э. Баумана и РХТУ имени Д. И. Менделеева, а также возможность прохождения стажировки в научных подразделениях НИУ ВШЭ и центре компетенций МАИ.

«Лидеры России» — это открытый конкурс для руководителей нового поколения. Подать заявку на конкурс могут управленцы не старше 55 лет. Нужно иметь опыт руководства: для участников до 35 лет — два года управленческого опыта, для участников старше 35 лет — не менее пяти лет. У участников будет возможность побороться за грант в размере 1 миллион рублей.