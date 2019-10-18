РИАМО – 18 окт. Сотрудники Федеральной службы безопасности проводят обыски в УВД по Западному административному округу столицы, сообщает в пятницу ТАСС.

Ранее в Москве задержали двоих человек из руководства отдела МВД по району Дорогомилово. Следственные действия в УВД по ЗАО связаны с данным делом.

«В настоящее время сотрудники ФСБ начали в УВД по ЗАО следственные мероприятия. Изучается документация, которая может быть связана с задержанием руководства ОМВД «Дорогомилово», - говорится в материале.

Источник агентства также опроверг появившуюся в СМИ информацию о задержании начальника одной из оперативно-разыскных частей УВД по ЗАО. На самом деле он проходит по делу как свидетель.

Двоих сотрудников ОМВД по району Дорогомилово, подозреваемых в коррупции, задержали накануне при передаче 3,5 миллионов рублей. Предварительно установлено, что эти деньги были первой частью незаконного вознаграждения общим объемом 12 миллионов рублей.