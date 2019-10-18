РИАМО – 18 окт. Более 1 миллиона кредитных историй россиян нашлись в открытом доступе, это произошло из-за ошибки в конфигурации базы данных на одном из серверов, пишет в пятницу газета «Коммерсант».

«Независимый исследователь по кибербезопасности, руководитель проекта Security Discovery Боб Дяченко сообщил в среду вечером, 16 октября, в своем Twitter об обнаруженном сервере онлайн-кредитора, на котором находились кредитные истории более миллиона россиян, полученные из бюро кредитных историй (БКИ) «Эквифакс», а также c данными сотовых операторов», - отмечается в статье.

Основной объем утекшей информации приходится на кредитные истории, хранящиеся в коллекции «Эквифакс», — свыше 1 миллиона записей (более 52,5 гигабайт). Например, в них содержатся полные паспортные данные и другие документы заемщика, адрес регистрации и фактического места жительства, номера телефонов, а также информация о кредитах и скоринговом балле.

МФК «ГринМани» по итогам первого полугодия 2019 года занимала 13-е место по общему размеру портфеля микрозаймов. Но 12 сентября ЦБ исключил ее из реестра МФО за многочисленные нарушения, связанные как с отношениями с заемщиками, так и с предоставлением недостоверной отчетности регулятору.

Гендиректор «ГринМани» Андрей Луцык заявил изданию, что проводится проверка для выяснения всей информации по данному случаю.

«Компания соблюдает все требования по хранению и обработке персональных данных, предусмотренные законодательством. До окончания проверки преждевременно говорить о том, что произошла какая-либо утечка», - заявил Луцык.

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