РИАМО (КОРОЛЕВ) - 18 окт. Жители Королева смогут задать вопросы главному врачу больницы на встрече 21 октября по поводу работы поликлинического отделения №2 по улице Павлова, 10, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Встреча пройдет в здании поликлиники в 18:00.

«Главный врач Королевской городской больницы 21 октября проведет встречу с жителями по вопросу работы поликлинического отделения №2 по улице Павлова, 10», - говорится в сообщении.

Встреча организована в связи с участившимися сообщениями в социальных сетях о закрытии поликлиники. Закрытие подразделения не планируется. На 2020 год запланирован капитальный ремонт Завокзальной поликлиники по областной программе «Здравоохранение Подмосковья», в настоящее время идет процесс проектирования.

«На период проведения ремонта поликлиники ее работа будет временно приостановлена, но жители смогут обращаться в любую другую городскую поликлинику, удобную для них», - заключается в материале.