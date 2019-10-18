РИАМО – 18 окт. В России с 21 по 27 октября пройдет акция «Неделя добрых дел», она приурочена к запуску нового онлайн-проекта о созидательной гражданской активности «Добро.Журнал», говорится в сообщении пресс-службы организаторов.

«Добро.Журнал» рассказывает истории миллионов простых людей, которые каждый день делают добрые дела.

«Во время акции, организатором которой выступает платформа «Добровольцы России», популярные блогеры и журналисты примут участие в мероприятиях волонтеров и некоммерческих организаций, о чем будут рассказывать в социальных сетях с упоминаниями хештегов #неделядобрыхдел и #доброжурнал, а также на платформе самого издания журнал.добро.рф, запуск которой состоится 21 октября», — говорится в сообщении.

Участники «Недели добрых дел» на своем примере покажут, что по всей стране есть люди, меняющие жизнь к лучшему. В Московской области в рамках акции отремонтируют ветхие библиотечные книги. В Ульяновской области неравнодушные люди посадят деревья, в Москве волонтеры-фотографы проведут благотворительные съемки подопечных фонда «Дети-бабочки», в Воронежской области активисты помогут провести Международный детский театральный фестиваль «Маршак».

Чтобы принять участие в акции, нужно выбрать мероприятие в своем регионе и рассказать о своем участии на платформе «Добро.Журнал» журнал.добро.рф, а также в своих социальных сетях указать хештеги #неделядобрыхдел #доброжурнал. Список мероприятий есть в Единой информационной системе «Добровольцы России».

Прислать свои истории, видео и фоторепортажи на сайт «Добро.Журнал» сможет любой желающий. Лучшие авторы получат поощрения. Вместе с запуском СМИ стартует всероссийский грантовый конкурс историй о гражданской активности.

«В конкурсе будет три номинации: «Лучший текст», «Лучший фоторепортаж» и «Лучшее видео». В каждой номинации будет определено по три победителя. Прием заявок на конкурс историй продлится с 21 октября до 17 ноября 2019 года», — говорится в сообщении.

Лучшие авторы посетить образовательные семинары с участием топ-блогеров в Москве, а победители конкурса – микрогранты на дальнейшее ведение блога о социальной активности на платформе «Добро.Журнал». Грантовый фонд составляет 1 миллион рублей.