РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 окт. В подмосковном Дзержинском состоялся турнир по футболу, в котором победила команда школы №4, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы администрации Дзержинского.

17 октября на стадионе «Орбита» состоялся турнир по футболу среди дворовых команд. В турнире приняли участие сборные команды школ городского округа Дзержинский. К участию в турнире допускали детей, которые не занимаются в спортивных школах.

«Борьба была напряженная, но честная. По итогам первое место завоевала гимназия №4; второе место - гимназия №5 и третье место - лицей №6», - говорится в сообщении.