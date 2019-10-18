РИАМО - 18 окт. В Москве в рамках совместной операции управления собственной безопасности ГУ МВД РФ по столице и УФСБ России по Московскому региону были задержаны заместитель начальника отдела МВД по району Дорогомилово – начальник полиции, а также его заместитель – начальник отдела уголовного розыска, сообщается на сайте МВД России.

В настоящий момент проводится комплекс мероприятий и операций, направленных на проверку данных о причастности некоторых сотрудников УВД по Западному административному округу Москвы к коррупции. Двоих сотрудников ОМВД по району Дорогомилово задержали накануне с поличным — при передаче 3,5 миллионов рублей.

«По предварительной информации, эти денежные средства являлись первой частью незаконного вознаграждения общей суммой 12 миллионов рублей», - отмечается в материале.

Дела в отношении полицейских передали в следственные органы. На данный момент правоохранители проводят расследование с целью установить всех причастных к данному преступлению.

Кроме того, руководством ГУ МВД России по Москве назначена служебная проверка. Если вина задержанных сотрудников ведомства будет подтверждена, то их уволят из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, после чего они понесут наказание за совершенное преступление. Также их руководителей могут привлечь к строгой дисциплинарной ответственности.