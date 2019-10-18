РИАМО (КОРОЛЕВ) - 18 окт. Первоклассникам в Королеве рассказали о правильном уходе за зубами, сообщается на странице городской общественной палаты в Instagram.

По инициативе заместителя председателя общественной палаты городского округа Королев, главного врача королевской стоматологической поликлиники Ольги Ходненко и при поддержке городской администрации в школе №1 с первоклассниками были проведены арт-уроки с формированием навыков правильного ухода за полостью рта.

«Детям в игровой форме было рассказано как ухаживать за зубами. Все дети получили полезные навыки, подарки и заряд хорошего настроения», - говорится в сообщении.

Уроки провел зубной врач Иван Шаловский.