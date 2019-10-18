РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 окт. Все работы по комплексному благоустройству 49 дворовых территорий в Балашихе планируют завершить до ноября текущего года, на эти цели было выделено более 400 миллионов рублей, сообщается на сайте администрации городского округа.

17 октября глава Балашихи Сергей Юров в ходе совместного выездного совещания с председателем Московской областной думы Игорем Брынцаловым проверили ход работ по благоустройству дворов, осмотрели детскую площадку, установленную по губернаторской программе во дворе дома №31 на улице Пионерской, пообщались с руководством подрядной организации и жителями.

«В 2019 году по губернаторской программе в микрорайоне Железнодорожный установлено три большие детские площадки. Также в этом году в Балашихе мы комплексно благоустраиваем 49 дворов. Эти работы планируем завершить до ноября», - сказал Юров.

Он добавил, что в городском округе формируется план по благоустройству дворовых территорий на 2020 год.

Брынцалов отметил, что жители сразу видят перемены, которые происходят у них во дворах.

«На благоустройство дворовых территорий выделяются большие средства. В 2019 году в Балашихе на эту работу выделено более 400 миллионов рублей», - сказал Брынцалов.

С 2016 года по губернаторской программе комплексного благоустройства дворовых территорий в Балашихе выполнены работы в 150 дворах.