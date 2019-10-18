РИАМО – 18 окт. Американское аналитическое издание военно-политической тематики National Interest выпустило материал о российском атомном подводном крейсере стратегического назначения «Юрий Долгорукий», при этом автор назвал его «настоящим оружием Судного дня», сообщает РИА Новости.

«Автор материала напомнил об успешном залповом пуске четырех баллистических ракет «Булава» из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке в конце мая прошлого года», - говорится в сообщении.

40-тонную ракету «Булава» крайне сложно перехватить, так как она имеет маленькую траекторию полета. Она может увернуться от порядка 40 ударов установок ПВО.

В американском журнале отметили, что крейсер «Юрий Долгорукий» сможет выполнить поставленную задачу, даже если другие ядерные силы будут уничтожены. При этом с российской подлодкой сравнивались аналоги из Китая, США, Великобритании, Франции и Индии.

«Юрий Долгорукий» является головным кораблем проекта 955 «Борей» — серии российских атомных подводных лодок класса «ракетный подводный крейсер стратегического назначения» четвертого поколения. Он является крупнейшим кораблем своего типа в российском флоте.