РИАМО – 18 окт. Основными негативными тенденциями в мире являются пренебрежение международным правом и милитаризация мировой политики, считает экс-президент СССР Михаил Горбачев.

«Элементарная истина: споры и конфликты между государствами должны решаться мирным путем. Надо садиться за стол переговоров и договариваться. А что на деле? Ультиматумы, вмешательство, военные интервенции. Все это — в обход ООН. Рушатся соглашения, международные механизмы», - сказал Горбачев в интервью газете «Известия», опубликованном в пятницу.

Он назвал серьезной проблемой возрождение культа силы, в то время как мир столкнулся с проблемами, которые не решить военной силой.

«Пример договора РСМД очень показателен. У нас на разных уровнях его любили критиковать, но вот президент США объявил о выходе из договора, и вдруг выяснилось, что этот договор — важнейшая опора стратегической стабильности. Нужны переговоры, чтобы его разрушение не привело к усугублению угрозы войны», - отметил Горбачев.

Экс-президент СССР также напомнил о недопустимости ядерной войны и необходимости сокращения ядерных арсеналов. Не так давно он обратился к лауреатам Нобелевской премии мира с просьбой призвать лидеров ядерных держав подтвердить эти тезисы.

Горбачев отметил, что в свое время было много сделано для сокращения арсеналов, но сейчас стали чаще говорить о том, что ядерное оружие спасло мир от войны. По мнению Горбачева, оно поставило мир на грань самоуничтожения во время Карибского кризиса и остается крайне опасным.

«Пока существует ядерное оружие, ничего исключать нельзя. Случайность, технический сбой, а может быть, и ошибка человека — кто знает, что может произойти», - заключил Горбачев.