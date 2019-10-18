РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 окт. В декабре текущего года в подмосковном Подольске планируют завершить конкурсные процедуры по выбору застройщика для строительства двух домов в поселке Дубровицы, предназначенных для жителей аварийного фонда, сообщил на встрече с жителями замглавы администрации округа по строительному комплексу Петр Гапонов.

В поселке Дубровицы 17 октября состоялась встреча Гапонова с жителями аварийных домов №№63, 64, 65 и 66 по вопросу строительства двух многоквартирных домов, предназначенных для расселения аварийного фонда. В одну из новостроек планируется переселить и жителей данных четырех аварийных домов. Один из вопросов касался начала строительства и выбора застройщика.

«Подобный проект, когда строительство домов осуществляет за счет средств из федерального, областного и муниципального бюджетов, реализуется впервые. Поэтому разработку необходимой документации, без каких-либо примеров и опыта, приходилось делать с нуля. Отмечу, что в настоящее время все два дома вышли из экспертизы. В декабре текущего года планируется завершить конкурсные процедуры по выбору застройщика. Как и сообщалось ранее, ввести дома в эксплуатацию планируется в конце 2020 года», - сказал Гапонов.

Он отметил, что построить два дома планируется за 8 месяцев, после чего будет проходить процедура ввода в эксплуатацию.

«Проектировщики проделали огромную работу за минимальное время. В среднем разработка документации проводится в течение года. Проектировщики сделали эту работу за 5,5 месяцев. Мы делаем все возможное, что зависит от нас, чтобы быстрее пройти все этапы и перейти к строительству», - пояснил Гапонов.

В ходе встречи жителям показали квартирографию домов, а также ответили на все вопросы. Дома будут четырехэтажными, выполненные с использованием энергоэффективных материалов. На каждую квартиру будут установлены счетчики, также в домах будет производиться автономное приготовление горячей воды. В проекте предусмотрена парковка, благоустройство и многое другое.